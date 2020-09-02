Başkent’te alkollü olduğu iddia edilen kişiler yaralı arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı
ANKARA’NIN MAMAK İLÇESİNDE HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL KARŞI REFÜJE ÇARPTI. ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİDEN 3’Ü AĞIR YARALANIRKEN, ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜSÜ İLE BİR ARKADAŞI OLAY YERİNDEN KAÇTI.
Ankara’nın Mamak ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarptı. Araçta bulunan 5 kişiden 3’ü ağır yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı olay yerinden kaçtı.
Kaza saat 05.00 sularında Ankara’nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi’nden Kızılay’a giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen 06 BUF 441 plakalı otomobil sürücüsü E.B. Natoyolu Caddesi’nden Kızılay istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişiden 3’ü ağır yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve bir arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine, polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenemeyen yaralı 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tek şeride düşürülen yolda kazaya karışan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kaza sonrası Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde uzaklaşan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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