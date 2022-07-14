Başkent’te alev alev yanan evden yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Mahalle sakinleri evde bulunan yaşlı kadını son anda kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Yangını gören mahalle sakinleri içeride bulunan yaşlı kadını son anda kurtardı. Yangına ilk müdahale edenlerden mahalle sakini Diyar Temir, birden alevleri gördüklerini belirterek, "İçeride yaşlı bir teyze vardı, içeri girip onu çıkardık, sonra hortumla müdahale ettik, itfaiye geldi. Can kaybı yok" diyerek olayı anlattı.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken gecekondu kullanılmaz hale geldi.