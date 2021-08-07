Başkent’te akaryakıt istasyonununda patlama: 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle ortalık harabeye dönerken, 1 pompacıda yaralandı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alınteri Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre akaryakıt istasyonunda gaz kaçağını öğle saatlerinde çevredeki esnaflara fark ederek pompacıları uyardı. İstasyonda çalışanlar kendi imkanlarıyla gaz kaçağını aradı ve bir sonuca ulaşamayarak satışa devam etti. Elektrik idaresi ekibinin OSB’de çalışma yapması nedeniyle, saat 20.00 sıralarında akaryakıt istasyonunun da bulunduğu bölgede elektrikler kesildi. Gece saatlerinde elektriklerin tekrar geldiği anda, yazıhane içerisindeki elektrik panosunda meydana gelen kısa devre nedeniyle içeride biriken gaz şiddetli bir şekilde patladı.

Yazıhanenin bir duvarı şiddetli patlama nedeniyle yıkılırken, etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle 1 pompacı hafif yaralandı. Akaryakıt istasyonunun idari binasının bir kısmı harabeye dönerken, park halinde bulunan 2 otomobil de hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı pompacıya ayakta tedavi uygularken, itfaiye ekipleri ve doğalgaz ekipleri, patlayan alanda çalışma yaptı. Ekipler, gaz sızıntısının kaynağını araştırıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.