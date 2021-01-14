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Başkent’te aile içi kavgada bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Ankara’da eşi ve kızı ile aralarında kavga çıkan bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Asayiş 14.01.2021, 17:56
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Ankara’da eşi ve kızı ile aralarında kavga çıkan bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.Olay, Mamak’ın Bahçelerüstü Mahallesi 29. Sokak’ta bulunun 3 numaralı Levent Apartmanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali A.’nin eşi N.A ile engelli kızı N.A arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ali A. bıçaklanarak olay yerinde can verdi. Olaydan sonra ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne N.A ile kızı N.A polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.
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