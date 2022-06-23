Başkent’te ahşap bina alev topuna döndü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ahşap bina, çıkan yangında alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus semtinde eski ahşap bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.