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Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinde görülmeye başlandı.

Asayiş 20.08.2022, 11:24
Başkentte aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinde görülmeye başlandı.

Havaların aşırı sıcak geçmesinden etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde de susuz ve aç kalan bir tilki Etimesgut’un en işlek caddesinde dolaştı. Açlıktan etkilendiği görülen tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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