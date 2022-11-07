Başkentte aç kalan tilkiler şehre indi

Havaların soğuması ile dağlarda yiyecek sıkıntısı çeken tilkiler şehir merkezlerinde görülmeye başlandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde vatandaşlar dağlarda yaşaması gereken tilkileri sokaklarda görünce şok oldu. Havaların soğuması ile birlikte doğal yaşam ortamlarında yiyecek sıkıntısı çeken tilkiler şehir merkezlerine indi. Tilkiler vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.