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Başkent’te 83 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi

Ankara’da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 83 bin 600 adet boş makaron ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.09.2021, 14:53
Başkent’te 83 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi

Ankara’da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 83 bin 600 adet boş makaron ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik 20-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 83 bin 600 adet boş makaron, 53 bin 100 adet dolu makaron, bin 810 adet elektronik/muhtelif eşya, 222 adet tıbbi ilaç, 189 adet puro, 180 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 51 adet tarihi eser/sikke, 24 adet fişek ele geçirildi.

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