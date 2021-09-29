Son Dakika
Başkent’te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Ankara’nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 29.09.2021, 11:26
Ankara’nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolunda meydana gelen trafik kazasında 4’ü park halinde olan 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.