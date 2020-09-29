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Başkent’te 750 polisin katılımıyla koronavirüs denetimi
ANKARA GENELİ 750 POLİSİN KATILIMIYLA EĞLENCE MEKANLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN 25 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM YAPILDI.
Asayiş 29.09.2020, 07:01
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Ankara geneli 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirilirken 25 iş yerine idari işlem yapıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Uygulamaya 750 personel katılırken, birçok eğlence mekanı denetlendi. Denetimlerde ise 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu. Tedbirlere uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.
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