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Başkentte 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi

Ankara’da 4 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi.

Asayiş 22.10.2021, 17:32
Başkentte 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi

Ankara’da 4 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 63 kiloyu aşkın esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar sonucu Çankaya ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, 4 farklı adrese düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken operasyonda, 63,5 kilogram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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