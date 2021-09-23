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Başkent’te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

Asayiş 23.09.2021, 16:44
Başkent’te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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