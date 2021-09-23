Başkent’te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.