Başkent’te 36 suç kaydı olan zanlı yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, toplam 36 suç kaydının olduğu tespit edilen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucunda, 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ve 36 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edilen, Erkan S’yi kısa sürede yakaladı.

Yakalanan zanlının ise hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.