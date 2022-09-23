Başkentte 2 milyon 216 bin TL değerinde 1 ton 875 kilogram tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ankara’da kaçak tütün üreticilerine yönelik düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek istenen 2 milyon 216 bin TL değerinde toplam 1 ton 875 kilogram tütün, çok sayıda boş makaron ile robot süpürge ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir işyerinin kaçak sigara üretiminde depo olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adresi yakın takibe alan ekipler uzun süre belirlenen depoyu gözlem altında alarak operasyon için düğmeye bastı. Savcılık talimatı ve mahkemeden alınan arama kararıyla ilgili adrese baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekipleri kaçak ürünleri tek tek tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yapılan detaylı aramada, 1 ton 875 kilogram tütün, 110 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalar esnasında 60 adet robot süpürge de ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara’da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen tütün, boş makaron ve robot süpürgeye kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.