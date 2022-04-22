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Başkentte 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 22.04.2022, 17:01
Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Altındağ ilçesinde 11 ve Çankaya ilçesinde 1 olmak üzere 12 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleşen aramalarda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 adet sentetik ecza ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalan şüpheliler emniyette devam eden işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.