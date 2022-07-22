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Başkent’in tarihi mahallesindeki yangın korkuttu
Ankara’nın Altındağ ilçesinde lokanta olarak kullanılan Ankara Konağı’nda yangın çıktı.
Asayiş 22.07.2022, 09:26
Ankara’nın Altındağ ilçesinde lokanta olarak kullanılan Ankara Konağı’nda yangın çıktı.
Altındağ ilçesinin tarihi Ankara evlerinin bulunduğu Hamamönü semtinde lokanta olarak kullanılan tarihi Ankara Konağı’nda yangın çıktı. Yangın, etrafta bulunan ahşap binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.