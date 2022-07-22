Başkent’in tarihi mahallesinde yangın korkuttu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde lokanta olarak kullanılan Ankara konağında yangın çıktı.

Altındağ ilçesinin tarihi Ankara evlerinin bulunduğu Hamamönü semtinde lokanta olarak kullanılan tarihi Ankara Konğanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından etrafta bulunan diğer ahşap binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.