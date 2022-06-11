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Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı’nda sağanak yağış

Ankara’nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı’nda sağanak yağış görüntülendi. Vatandaşların yardımı ile meydanda bulunan bir çadır fırtınanın etkisi ile uçmaktan son anda kurtarıldı.

Asayiş 11.06.2022, 18:43
Başkentin simge yerlerinden Ulus Meydanı’nda sağanak yağış

Ankara’nın simge yerlerinden olan Ulus Meydanı’nda sağanak yağış görüntülendi. Vatandaşların yardımı ile meydanda bulunan bir çadır fırtınanın etkisi ile uçmaktan son anda kurtarıldı.

Ankara’da sağanak yağmur şehrin simge yeri Ulus Meydanı’nda da etkisini gösterdi. Bölgede bulunan vatandaşlar sığınacak yer ararken meydanda bulunan bir çadır son anda kurtarıldı.

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kısa süreli yağmur