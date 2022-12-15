Başkent'te hayvanat bahçesinden aslan kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı

Gölbaşı'nda mahalle sakinlerinin şikayeti sonucu 4 bin metrekarelik arazide kurulu özel hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesinin kararıyla iptal edildi. Hayvanat bahçesi mühürlenerek, hayvanların tahliyesi için süre verildi. Mahalle sakinleri, hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan bir aslanın sokağa indiğini iddia etti. İşletmeciler ise görüntülere yansıyanın köpek olduğunu, aslanın kaçmadığını iddia ettiler.

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"Komşumun çocuğu köpek zannediyor, aslan olduğunu görünce hemen kaçıyor"

Hayvanların hala hayvanat bahçesinde olduğuna dikkati çeken hayvanat bahçesine komşu olan Niyazi Gürel, “Benim evimin yanındaki hayvanat bahçesi bakımsız ve dünyada emsali olmayan bin 100 metrekare içerisinde 14 aslan, kaplan, ceylanlar, yılanlar, iguanalar. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Dün sabah aslan kaçıyor. Bu aslan gündüz kaçsaydı acaba kaç kişiyi öldürürdü? Yetkililere soruyorum, buranın ruhsatı iptal oldu. İptal olmasına rağmen hala bu hayvanat bahçesi açık, müşteri alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Devlet neden buna müdahale etmiyor? Neden tamamen kapatmıyor? Neden bunları buradan almıyor? Şaşırdım, bıktım usandım artık. Hayatımız hep tehlikede ve komşumun bahçesine gidiyor. Sabah 06.20'de komşumun çocuğu da korkarak resmini çekiyor. Köpek zannediyor, aslan olduğunu görünce hemen evine kaçıyor” ifadelerini kullandı.

"Buradan geçen köpeği çekmişler, öyle aslan falan kesinlikle yok"

Hayvanat bahçesi ortaklarından Yaşar Kaplan ise şikayet edenin yan komşusu olduğunu ve daha öncesinde de mahkemelik olduklarını söyleyerek, "Yan komşumuz bizi şikayet eden. Zaten mahkemeliğiz beyefendiyle. Buradan geçen köpeği çekmişler, öyle aslan falan kesinlikle yok. Çünkü aslanrımızın hepsi içeride. Öyle bir görüntü yok. Polis de geldi tutanak tuttu. Aslanların içeride olduğunu tespit ettiler" ifadelerini kullandı.