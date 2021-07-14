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Başkent'te hastanede dehşet!: Hastane müdürü makamında bıçaklandı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Personelden Sorumlu Hastane Müdürü olarak görev yapan Muammer Zeki Şahnaoğlu, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hastane personeli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. 5-6 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Şahnaoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Asayiş 14.07.2021, 14:38
Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.20 sıralarında gerçekleşti.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Personelden Sorumlu Hastane Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu odasında otururken, psikolojik sorunları nedeniyle 14 aydır idari izinde olan ve bu sorunlar nedeniyle doktora görünmesi tavsiye edilen hastane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinden 5-6 bıçak darbesi alan Hastane Müdürü Şahnaoğlu, acil ameliyata alındı. Karın içerisinde ciddi kanama ve bağırsak bölgesinde kesi oluşan Şahnaoğlu'nun ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Şahnaoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay üzerine hemen hastane kolluk kuvvetlerince yakalanan şahsın, karakola götürüldüğü öğrenildi.