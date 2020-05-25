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Başkent'te alkollü sürücü polis uygulama noktasına aracıyla daldı: 5'i polis 7 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, polis uygulama noktasına daldı. Kazada, 5’i polis 7 kişi yaralandı.

Başkent'te alkollü sürücü polis uygulama noktasına aracıyla daldı: 5'i polis 7 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, polis uygulama noktasına daldı. Kazada, 5’i polis 7 kişi yaralandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48
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Başkent'te alkollü sürücü polis uygulama noktasına aracıyla daldı: 5'i polis 7 yaralı

Kaza, saat 21.00'de Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı AOÇ köprülü kavşağına 100 metre kala meydana geldi. Şehir merkezinden Batıkent istikametine doğru ilerleyen Abdulkerim G. kontrolündeki 06 DN 3291 plakalı hafif ticari araç, polis ekiplerinin bulunduğu kontrol noktasına hızla girdi. Önce uygulama noktasında bekleyen Ahmet A.'nın kullandığı 15 KE 918 plakalı araca çarpan hafif ticari araç, daha sonra ise Mehmet Ali G.'nin kullandığı 06 MHA 91 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, uygulama noktasında bulunan 5 polis memuru ve bir mahalle bekçisini ezerek yaraladı. Kazada, 15 KE 918 plakalı otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ahmet A. da yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan uygulama noktasına hızla girerek beklemekte olan 2 otomobile çarpan 06 DN 3291 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Abdukerim G.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli - Musa Erdoğan

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 6 polisin ve 1 vatandaşın yaralandığı kaza ilgili açıklama


Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır” denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “24.05.2020 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı uygulama noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesi 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış, alkollü araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 25.05.2020 09:49
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