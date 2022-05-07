Başkent Organize Sanayi Sitesinde bir yapı-markette çıkan yangın söndürüldü

Ankara’da Başkent Organize Sanayi Sitesi’nde bir yapı-markette çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Temelli Mahallesinde bulunan Başkent Organize Sanayi Sitesi’nde bir yapı markette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.