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Başkasına ait bahçede yetiştirdiği yasadışı kenevirleri sularken yakalandı

Eskişehir’de başka bir kişiye ait kullanılmayan meyve bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştiren şahıs, sulama esnasında jandarmaya suçüstü yakalandı.

Asayiş 15.05.2021, 10:10
Başkasına ait bahçede yetiştirdiği yasadışı kenevirleri sularken yakalandı

Eskişehir’de başka bir kişiye ait kullanılmayan meyve bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştiren şahıs, sulama esnasında jandarmaya suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Mihalgazi İlçesi Karaoğlan Mahallesi’nde S.S. isimli şahsın başkasına ait olan ve kullanılmayan meyve bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı takibe aldı. Dün saat 20.00 sıralarında S.S.’nin yetiştirdiği kenevirleri sulamaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine olaya müdahale eden ekipler, şüpheliyi elinde su bidonu ile boyları 30 santimetreye kadar 34 kök kenevir bitkisini sularken suçüstü yakaladı.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ele geçirilen 34 kök kenevir imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Suçüstü yakalanan şüpheli S.S. hakkında 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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