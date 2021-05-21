banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

Başkası adına düzenlenmiş kimlikle hastanede tedavi olurken yakalandı

Antalya’da bir hastanenin nefroloji polikliniğinde başkası adına düzenlemiş kimlikle tedavi olan şüpheli, hastane polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Asayiş 21.05.2021, 15:49
Başkası adına düzenlenmiş kimlikle hastanede tedavi olurken yakalandı

Antalya’da bir hastanenin nefroloji polikliniğinde başkası adına düzenlemiş kimlikle tedavi olan şüpheli, hastane polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan Ü.V. böbrek rahatsızlığından dolayı diyalize girip çıkarken, hiç bulunmamasına rağmen Antalya’da bir hastanede bilgisi dışında tedavi olunduğu, değişik eczanelerden ilaç alındığı konusunda Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

Konuyu araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da yaşayan H.H.T.’nın yüksek tansiyon ve böbrek hastası olduğunu, bir süredir Ü.V. adına sahte kimlikle Antalya’da tedavi olduğunu, eczanelerden ilaç aldığını tespit etti. H.H.T.’nin daha önceden de dolandırıcılık suçlarından kaydının olduğu belirlendi.

SGK’nın ne kadar zararının olduğunun tespiti için gerekli yazışmalar yapılırken SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda toplam zararın miktarının belirleneceği bildirildi.

Şüpheli H.H.T., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu