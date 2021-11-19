Başkan Ünüvar: "İpuçları mutlaka var. Devletimiz bu olayı aydınlatacaktır"

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan Müslüme’nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirterek, "Elbette şu anda ipuçları mutlaka var. İnşallah devletimiz bu olayı da aydınlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar’da Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Müslüme’nin 10 Kasım’da kaybolduğunu söyledi. Ailesinden gelen ihbar üzerine hemen arama çalışmalarına başlandığını belirten Ünüvar, "Hemen jandarma, komandolarımız, belediye personeli sabaha kadar Müslüme’mizi aradı. O günden sonra da arama kurtarmaya katılan ekiplerin sayısı artarak devam etti. Ortalama her gün 300 kişi, bugüne kadar Müslüme’yi aradılar. Ancak aldığımız üzüntülü haber neticesinde Müslüme’mizin cansız bedenine ulaşılmış durumda. Tabi ki arama faaliyetlerine katılan ekipler her gün büyük bir ümitle aradı. Bugün ise Müslüme’mizin cansız bedeniyle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı, hepsi bir yasa boğuldu. Allah rahmet eylesin" dedi.

Olayla ilgili kolluk kuvvetinin geniş çaplı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Ünüvar, "Devletimiz bütün gücüyle 10 gün boyunca Müslüme’mizi aradı ancak cansız bedenine ulaştı. Tabi bu olayı da aydınlatacaktır. Şu anda ipuçları mutlaka var. Ekipler bunların üzerinde şu anda çalışıyor. Tabi ki biz üzüntülü bir haldeyiz. Bütün vatandaşlarımız üzgün. Türkiye ümitle sağ bulunmasını bekliyordu. İnşallah devletimiz bu olayı da aydınlatacaktır" diye konuştu.