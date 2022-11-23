Başkan Tunç Soyer: “Ekiplerimiz destek için teyakkuzda”

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz” ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de yerin 6.81 kilometre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşların panikle sokaklara çıktığı deprem, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 34 artçı sarsıntı da meydana geldi.

Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Soyer paylaşımında şunları ifade etti: “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz.”