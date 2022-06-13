Başkan Tosun’a yargı yolu açıldı

Manisa’nın Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında, bir işletmecinin yaptığı suç duyurusu sonrası, mahkeme kararına uymamak ve usulsüz tahliye yapmak gerekçesiyle ’Zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı.

Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kula Kent Meydanı’nda bulunan kafeterya ve çay bahçesinin işletmecisi Sabri Onaran’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilmesine dair karar verildiği, yapılan soruşturma neticesinde usulsüz davranışlarından dolayı hukuki süreç başlatılan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında, iddianamenin kabul edilerek Kula Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı belirtildi.

İşyeri dokunulmazlığı ihlal edildi

İddianamede yer alan bilgilerle ilgili konuşan işletmeci Sabri Onaran, kiraladığı kafeteryanın Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından kira süresi bitmeden ve mahkeme kararı bulunmadan yazılı talimatla kafeterya içerisinde bulunan eşyaları boşaltmak suretiyle tahliye ederek mağduriyete neden olduğunu aktardı. Onaran, iddianamede, yapılan eylemin görevi kötüye kullanma suçunu yasal unsurları itibariyle oluşturduğu söyledi.

Kamu mülkü ihale yapılmadan şirkete aktarıldı

Onaran’ın beyanına göre iddianamede, kafeteryanın tahliye edilmesinden sonra ihale yapılmaksızın Belediye Meclisi kararıyla Belediye şirketi olan Beşibiryerde A.Ş.’ye tahsis edildiği ifade etti. Kamu mülkünün tahsis işleminin sadece kamu kurumlarının kendi arasında yapılabileceği hususu ve gelir getirici nitelikteki yerlerin ihale edilerek verilmesi gerektiğinin altını çizen Onaran, 6360, 5018, 2886 ve 5393 sayılı kanunların ilgili maddelerindeki hükümlerde yer aldığını sözlerine ekledi.

"Belediye Başkanı Tosun, mahkeme kararlarını uygulamadı"

İddianamede, kafeteryanın Belediye Meclisi kararıyla Beşibiryerde A.Ş.’ye tahsis işleminin Manisa 2. İdare Mahkemesince iptal edilip belediyeye tebliğ edildiği, ancak mahkeme kararının yerine getirilmediğini aktaran Onaran, ayrıca Kula Belediyesince Encümen kararı alınarak kafeteryanın tahliyesi için Kula Kaymakamlığı’na başvuruda bulunulduğu, bahsi geçen kararın mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamaya koyulmayıp, idari işlemin iptali için de açılan davanın Manisa 2. İdare Mahkemesi kararı ile reddedildiği söyledi.

"Usulsüz tahliye emri verdi"

Başkan Tosun’un usulsüz tahliye emri verdiğini belirten Onaran, kafeteryanın tahliyesi konusunda herhangi bir icra ya da mahkeme kararı bulunmadığı halde, kira sözleşmesinin maddelerine aykırı olarak kiracılık ilişkisinin sona erdirildiği gerekçe gösterilerek, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un verdiği yazılı emir ile işletmenin tahliyesinin yapıldığını ifade etti.

"Zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçu işlendi"

Onaran, iddianamede, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçunu işlediği hususunda kamu davası açılmasının ve yargılamasının yapılarak cezalandırılmasının talep edildiği vurguladı.

"Devletimiz kamu zararına uğratılıyor"

Devletin kamu zararına uğratıldığını belirten işletmeci Sabri Onaran, “Kula Belediyesi’nin kanunlara aykırı uygulamalarına karşı başlatmış olduğum hukuk mücadelesi neticesinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından mahkeme kararları uygulanmamıştı. Haklı davamdaki mücadeleme yılmadan devam ettim. Netice itibariyle Hüseyin Tosun’a ceza davası açılmıştır. Belediye Meclis Kararları incelendiğinde Beşibiryerde A.Ş.’ye usulsüz tahsis edilen dükkân, kafeterya, düğün salonu, sinema salonu, kahvehane gibi birçok mekânların olduğu görülmektedir. Bu yerlerin Kula Belediyesi’nce başka kişi ve işletmelere ihale olmadan kiraya verilmesi, kötü kokular barındırmakta olup usulsüzlük içinde usulsüzlüktür. Bu mekânların tahsis edilen kira bedelleri ile ihalesiz olarak başkalarına peşkeş çekilen mekânların kira bedelleri arasındaki miktarlar incelendiğinde devletimizin ne kadar çok kamu zararına uğratıldığı görülmektedir. Usulsüz tahsis yapılan yerler, ihalesiz verilen kamu taşınmazları hakkında devletimizin ilgili birimlerine de basın aracılığıyla tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.