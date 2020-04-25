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Başkan Şenel’e silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı

BURDUR YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANI MÜMTAZ ŞENEL VE EŞİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHISLARDAN ARALARINDA OTEL İŞLETMECİSİ DE OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

Başkan Şenel’e silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı

BURDUR YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANI MÜMTAZ ŞENEL VE EŞİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHISLARDAN ARALARINDA OTEL İŞLETMECİSİ DE OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:30
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Başkan Şenel’e silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı düzenleyen şahıslardan aralarında otel işletmecisi de olan 3 kişi tutuklandı.

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmışlardı. Tedavileri tamamlanan Belediye Başkanı Şenel ve eşi Burdur Devlet Hastanesinden taburcu oldu. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, ’çocukların cinsel istismarı’, ’kasten yaralama’, ’adam öldürmeye tam teşebbüs’, ’yağma’, ’uyuşturucu’ ve ’tehdit’ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E.’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerini ardından Yeşilova Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü adli kontrol şartıyla, biri emniyetten olma üzere 4 kişi serbest bırakıldı.

3’ü tutuklandı

Zanlılardan 8 kişinin Yeşilova Adliyesinde işlemleri devam etti. Şüpheliden 5’i de sabaha karşı adli kontrol şartı ile serbest kalırken, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen E.E. ile Ş.G. ve D.B. Yeşilova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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