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Başkan Özkan’dan Yağmur ve Şahiner’e ziyaret

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede yeni göreve başlayan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Yağmur ile BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’i ziyaret etti.

Asayiş 12.10.2021, 13:20
Başkan Özkan’dan Yağmur ve Şahiner’e ziyaret

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede yeni göreve başlayan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Yağmur ile BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’i ziyaret etti.

Başkan Ali Özkan, ilk olarak, Karacabey’de yeni göreve başlayan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Yağmur’u makamında ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ali Özkan, Yüzbaşı Mahir Yağmur’a yeni görevinde başarılar dilerken, Karacabey hakkında bilgilendirmede bulundu.

Özkan’ın bir diğer ziyareti ise BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner oldu. Özkan, BUSKİ Şube Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, ilçede gerçekleşen çalışmalar hakkında Şahiner ve ekibi ile istişarelerde bulundu.

Çeşitli talep ve meselelerin beraber değerlendirdiklerini ifade eden Ali Özkan, “BUSKİ Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Belediyesi, sahada yaptıkları altyapı çalışmalarında beraber hareket ediyor. Vatandaşlarımızın bu çalışmalardan en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyor ve ortaya titiz bir çalışma koyuyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde, uzun yıllar altyapı sorunu tarih olacak. Her şey daha güzel bir Karacabey için” dedi.

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