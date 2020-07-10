Başkan Karalar’ın makam odası haczedildi
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2 MİLYON 750 BİN LİRALIK BORCUNDAN DOLAYI MAKAM ODASI EŞYALARI HACZEDİLDİ.
Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı makam odası eşyaları haczedildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.
Bu arada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Temmuz ayının üçüncü meclis oturumunda, 2016 yılında kilit parke döşeme ihalesinin alan bir şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi. Karalar, “Bugün bir haciz daha geldi, bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2016’dan bugüne kadar parasını alamadığı nedeniyle bizim makam odamızı hacze gelmiş” dedi.
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