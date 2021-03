Başkan Aktaş: “Binalarla ilgili anormal bir durum gözükmüyor”

Bursa’da tarihi tophane surları ve hisarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi. Kayma meydana gelen yerde açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, binaların yorgun olduğunu ve son günlerdeki yağışlardan kaynaklı bir kaymanın yaşandığını ifade ederek, "Binalarla alakalı anormal bir sıkıntı gözükmüyor. Zemin etütleri, sondajlar yapılacak" dedi.

Edinilen bilgiye göre Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 5 metrelik bir alanda toprak kayması yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binaların alt katları kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, “Üftade Cami ve Türbesinin yanı başında bulunan Kavaklı Mahalle sınırları içinde toprak kayması meydana geldi. Son bir haftadır yağışlardan dolayı 16.30 itibari ile göçük başlamış. Şu an Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz ekipleri buradalar. Binalarla alakalı anormal bir sıkıntı gözükmüyor. Zemin etütleri, sondajlar yapılacak. Yaklaşık 7 bina boşaltıldı. Bu 7 binada oturan 50-60 civarında dairemiz var. Arkadaşlarımız buradaki tespitlere paralel olarak apartman sakinlerinin birkaç günlük süreci ile alakalı süreci ilerletecekler. Büyük geçmiş olsun. Zemin etütlerinden sonra burada bir karara varılacak. Öncelikle can kaybının olmaması çok sevindirici bir durumdur. Allah’a şükür bir sıkıntı söz konusu değil. Alt kattaki Kazım Baykal Caddesi’ne bakan binalarda bazı dairelerde ciddi hasarlar söz konusudur. Yapılan çalışmalarla şu an için binalarla alakalı bir sıkıntı gözükmüyor. Detaylar etütlerden sonra çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Hasarsız sorunsuz şekilde atlatılması için el birliği ile hareket edeceğiz. 45 yıllık binalar olması sebebi ile kotlu yerlerde sağlam zeminler üzerine yapılmış binalar ama açıkçası binaların yorgunluğu ve yoğun yağışları ile birlikte zemindeki gevşemeden dolayı bahçe kısımlarında kayma söz konusu oldu. Biz işi yukarıya da rapor edeceğiz” dedi.