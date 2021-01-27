Başkale’de patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ocak 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet EYP ile tuzaklanmış tüp, 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.