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Başkale’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 06.04.2021, 15:19
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Başkale’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Erciş ilçesindeki Yıldırım kavşağında saat 12.15’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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