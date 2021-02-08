Başkale’de 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi kırsalından bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Karakol ekipleri ve 6. Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yapılan çalışmada, mağaraya gizlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin içerisinde Türkçe bilen bir kişinin beyanı doğrultusunda Özpınar Mahallesi’nde bir minibüsün durdurulması sonucu yapılan aramada ise 16 düzensiz göçmen daha yakalandı. Yine aynı mahallede 5 göçmen de metruk bir evde yakalandı. Toplamda 73 düzensiz göçmen yakalanırken, aracı terk ederek kaçan ve insan kaçakçısı olduğu belirlenen minibüs şoförünün de yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Yakalanan 73 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Günlerdir yollarda olan aç ve susuz haldeki 73 düzensiz göçmene yemek ve su verilirken, yapılan işlemlerin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi.