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Başkale’de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Asayiş 30.06.2021, 10:25
Başkale’de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Haziran 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Testili mevkiinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyon sonucunda, iki çuval içerisinde 100 paket halinde 51,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen A.D. ve Y.E. isimli şüpheliler kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
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