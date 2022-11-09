Başkale’de 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara bir yenisini daha eklediği belirtildi. Açıklamada, “9 Kasım 2022 günü Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine edilerek Başkale ilçesi kırsalında yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında araziye saklı vaziyette 30 kilo 784 gram toz esrar ve 5 kilo 206 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van’da uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor” denildi.