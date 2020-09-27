Başkale’de 35 kilo 833 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince bir ikametin müştemilatında yapılan aramada 35 kilo 833 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi’nde bir ikametin müştemilatında bulunan depoda arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Roma’nın da katıldığı detaylı aramada, 2 adet çuval içerisinde 70 paket halinde toplam 35 kilo 833 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.