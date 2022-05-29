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Başkale’de 2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Van’da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçlarından aranan şahıs, saklandığı harabe evde yakalandı.

Asayiş 29.05.2022, 15:21
Başkale’de 2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Van’da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçlarından aranan şahıs, saklandığı harabe evde yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (9 yıldır aranan) ve Göçmen Kaçakçılığı Yapma (11 yıldır aranan)" suçundan aranan M.L.Ö. isimli şahsın Başkale ilçesinde harabe bir evde saklandığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyonla yakalanan M.L.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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