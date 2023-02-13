Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil dereye uçtu

Kocaeli’de tali yoldan ana yola çıkan otomobil sürücüsü yoldan geçen araca çarpmamak için manevra yapınca hakimiyeti kaybederek dereye uçtu. Takla atarak ters vaziyette derenin içinde durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CYM 883 plakalı otomobilin sürücüsü T.T., tali yoldan Yeniköy Caddesi’ne çıkmak isterken cadde üzerinden bir aracın geçtiğini gördü. Geçen araca çarpmamak için manevralar yapan sürücü, hakimiyeti kaybedince dereye uçtu. Takla atan otomobil, derenin içerisinde ters vaziyette durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanıyla aracın içerisinden çıkan T.T.’ye ilk müdahaleyi ambulansta yapan sağlık ekipleri ardından tedavi altına almak üzere hastanenin yolunu tuttu. Dereye uçan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.