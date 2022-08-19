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Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı

Malatya’da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

Asayiş 19.08.2022, 23:41
Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı

Malatya’da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi’nde meydana gelen olayda S.E. (39) baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.’yi (49) gözaltına almıştı. Olayda kullanılan silahın, M.E.’ye ait olduğu belirlendiği olayda, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

S.E.’nin tedavisine ise hastanede devam edildiği öğrenildi.

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