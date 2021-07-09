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Başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otelde başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti.

Asayiş 09.07.2021, 09:25
Başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otelde başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesindeki bir otelde silah sesleri duyuldu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk belirlemelerinde yaralı şahsın Mert Ağdağ (25) olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ağdağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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