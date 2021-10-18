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Başından vurulan genç odasında ölü bulundu

Adana’da bir kişi, başından vurulmuş halde ailesi tarafından odasında ölü bulundu.

Asayiş 18.10.2021, 09:37
Başından vurulan genç odasında ölü bulundu

Adana’da bir kişi, başından vurulmuş halde ailesi tarafından odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi 37027 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı’yı (32) sabah kanlar içinde gören ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aktağlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Aktağlı’nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan, aile üyelerinin gece herhangi bir silah sesi duymadıklarını söylediği ve olay yerinde silahın bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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