Başından vurduğu eşini ‘intihar etti’ diyerek kucağında taşıyan sanığa müebbet hapis cezası

Beyoğlu’nda başından vurduğu dini nikahlı 17 yaşındaki eşini ‘intihar etti’ diyerek kucağında taşıyan sanık Suat Özlüer, ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu’nda 17 yaşındaki dini nikahlı eşi Gülseren Mamuş’u tartışma sırasında silahla başından vuran ve intihar ettiğini söyleyip kucağında taşıyarak hastaneye götüren sanık Suat Özlüer’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Suat Özlüler SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

Çocuk olan maktulü vurduğu belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın alkollü bir şekilde maktulle tartışmaya devam ettiğini, oda içerisinde 2 el ateş ettiğini ve olay tarihinde çocuk olan maktulü tabancayla vurarak öldürdüğünü aktardı.

Açıklanan mütalaada sanığın indirim yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eşinin intihar ettiğini öne sürdü

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Özlüer, eşine ateş etmediğini söyleyerek, "1-2 el ateş ettiğim doğru ancak eşime yönelik eylemim olmamıştır. Tabancayı sehpanın üzerine bırakıp eşimle konuşmaya çalıştım. 10-15 dakika kadar sonra lavaboya geçtim. Tam ışığı yakıp içeri geçecekken 1 el ateş sesi duydum. Tuvalete girmeden eşimin bulunduğu yere gittim. Eşimi yerde gördüm ve bağırarak yardım talebinde bulundum. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ancak yetiştiremedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Avukatı ’suçu işlediğine ilişkin delil yok’ dedi

Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek "Anlık bir tartışma sonucu meydana gelen bir intihar olayı söz konusudur. Müvekkilin atılı suçu işlediğine dair delil yoktur. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatını talep ederim" dedi.

Duruşmada müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ettiler.

Oy çokluğuyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün yaşını da dikkate alarak sanık Suat Özlüer’i ’Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan oy çokluğuyla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de göz önüne alan heyet, bu cezayı daha sonra müebbet hapis cezasına çevirdi.

Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedilirken, mahkeme heyeti üyesi bir hakim ise sanığa beraat kararı verilerek tahliye edilmesi şeklinde karara şerh düştü.