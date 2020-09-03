Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede yerini silahlı kavgaya bıraktı. Karşılıklı açılan ateşler sonucunda, Rohat Kardaş isimli bir kişi tabancandan çıkan kurşunun başına isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaralı Rohat Kardaş yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kardaş Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kardaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu polis sağlık ekiplerine bildirdi. Olay çok sayıda, özel harekat, terör ve asayiş polisleri gönderildi. Bölgeye gelen özel harekat timleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İnceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca buldu. Tabanca üzerinden parmak izi çalışması yapılması için emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.