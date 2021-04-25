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Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 25.04.2021, 16:13
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Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Mersinli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin teneke kutuya sıkıştığını gören mahalle sakinleri, köpeği sıkıştığı tenekeden kurtaramayınca, Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekiplerinden destek istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin kafasındaki tenekeyi çıkartarak hayvanı kurtardı. Köpeğin yaralanmaması için çaba sarf eden itfaiye ekibi, vatandaşların takdirini kazandı.

Öte yandan, kafasındaki tenekeden kurtarılan köpek, en yakın yerdeki çeşmeye giderek su içti.
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