Son Dakika
Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Basın Ekspres Yolu’nda kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak eğlendi
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu’nda ise kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.
Asayiş 24.01.2022, 20:35
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu’nda ise kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu’nda ise kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.