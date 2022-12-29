Başıboş köpek 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde başıboş bir köpek sokakta 4 yaşındaki kız çocuğunu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.

Olay, gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 1. Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 4 yaşındaki Sevgi Y. isimli çocuk, sahibi olup olmadığı henüz bilinmeyen başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kız bacağından yaralanırken, olayı fark eden baba Emrah Y. köpeği kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 4 yaşındaki kız çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.