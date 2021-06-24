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Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı.

Asayiş 24.06.2021, 09:38
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu Caddesi üzerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş büyükbaş hayvan sürüsü sürücülere zor anlar yaşattı. Yol ortasında ilerleyen sürü, araçların önüne çıkarak trafiği engelledi. Sürücüler de kornaya basarak hayvanları yoldan çıkarmak için uğraştı.

Hayvan sürüsü bir süre sonra yoldan çıktı.
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