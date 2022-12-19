Başıboş atlar yollarda cirit atıyor

Bursa’nın anayollarında başıboş atlar trafikte tehlike saçıyor. Merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu’nda başıboş 2 at ana yolda gezerek tehlike saçtı.

Başıboş atlar muhtemel bir kazaya sebep vermeden gözden kayboldu.

Tüm ana güzergahlarda denetim yapan Yıldırım ve Osmangazi Belediyesi ekipleri ise başıboş atlara el koyarak hayvan barınağına götürüyor.