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Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
Bursa’nın yollarında başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor.
Asayiş 12.03.2023, 10:08
Bursa’nın yollarında başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor.
Başıboş atlar Bursa’nın anayollarında gezerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre koşan atlar, muhtemel bir kazaya sebep vermeden ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Öte yandan, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde sokak aralarında gezen onlarca koyunu gören mahalle sakinleri de şaşkınlık yaşadı.